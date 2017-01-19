FIBA ŞAmpiyonlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak İtalya'da Varese'ye konuk oldu. Karşılaşmadan Varese 85-77 galip ayrıldı.
Salon: Varese Pala 2A
Hakemler: Radomir Vojinovic xx, Boris Krejc xx, Petar Obradovic xx
Varese: Johnson xxx 22, Anosike x 6, Maynor xx 11, Avromovic x 7, Pelle xxx 17, Cavaliero xx 8, Kangur x 2, Ferrero x 3, Eyenga xx 9
Muratbey Uşak: Zach xxx 18, Mesut Ademoğlu x, Berent Kavaklıoğlu x 3, Berkay Candan xx 10, Harrison x 5, Freimanis xx 11, Vasiliauskas xxx 14, Hakan Demirel x 2, Görkem Sönmez x, McKissic xxx 14
1. Periyot: 24-17 (Varese lehine)
Devre: 45-37 (Varese lehine)
3. Periyot: 69-56 (Varese lehine)
5 Faul: Kangur (Varese) - UŞAK
Fıba Şampiyonlar Ligi
FIBA ŞAmpiyonlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak İtalya’da Varese’ye konuk oldu.
FIBA ŞAmpiyonlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak İtalya'da Varese'ye konuk oldu. Karşılaşmadan Varese 85-77 galip ayrıldı.
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