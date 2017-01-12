Fıba Şampiyonlar Ligi

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 12. hafta maçında deplasmanda Fransız ekibi Le Mans'a 65-61 mağlup oldu.



Karşılaşmaya iyi başlayan İzmir ekibi, ilk periyodu 24-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte ev sahibi, oyunun kontrolünü eline alarak soyunma odasına 39-31 üstün girdi. Pınar Karşıyaka, farkı azaltsa da üçüncü periyot 53-51 Le Mans'ın üstünlü ile tamamlandı. Son periyotta da oyunun kontrolünü bırakmayan Fransız ekibi, salondan 65-61 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, gruptaki 5. yenilgisini yaşadı. Lider Le Mans ise 9. galibiyetini aldı. - İSTANBUL