Fıba Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, deplasmanda Fransa ekibi Monaco'ya 65-63 mağlup oldu.



Tempolu başlayan mücadelenin ilk periyotu 20-16 Fransız ekibinin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyrekte başa baş bir mücadele yaşanırken takımlar soyunma odasına 37-37 eşitlikle girdi. Üçüncü çeyrekte de tempo hiç düşmezken, ev sahibi ekip final periyoduna 54-52 önde girdi. Son çeyrekte iki takım da sayı bulmakta zorlanırken, mücadele Monaco'nun 65-63 üstünlüğü ile sona erdi. - İSTANBUL