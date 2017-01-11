Fıba Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında sahasında İtalya ekiplerinden Dinamo Sassari'yi 100-70 mağlup etti.



Akatlar Arena'da oynanan mücadeleye Muratcan Güler, Clark, Stimac, Thompson, Roll ilk beşi ile başlayan Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 17-16 geride tamamladı. İkinci çeyrekte rakibine karşı oldukça üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar soyunma odasına 44-30 önde girdi. Etkili oyununu sürdüren ve farkı açan Beşiktaş Sompo Japan üçüncü periyodu da 73-47'lik gibi farklı bir skorla üstün bitirdi. Son çeyrekte farktan dolayı biraz daha rahat bir oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip salondan 100-70 galip ayrıldı. - İSTANBUL