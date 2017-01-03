Fıba Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Banvit, sahasında normal süresi 80-80 tamamlanan maçta Yunanistan ekibi Aris’i 95-94 mağlup etti.

Fıba Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, sahasında normal süresi 80-80 tamamlanan maçta Yunanistan ekibi Aris'i 95-94 mağlup etti.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Maestre xx, Ciulin xx, Calik xx

Banvit: Doğukan x, Muric x, Kulig xxxx 15, Tolga x 3, Emir x, Orelik xxxx 17, Metehan x, Merthan x, Vidmar xx 9, Chappell xx 9, Furkan xxxx 20, Theodore xxxx 22

Başantrenör: Sasa Filipovski

Aris: Vassilis x 2, Flonis x, Trairelis x 2, Jenkins xxxx 18, Will xxxx 19, Zaras xxx 12, Mourtos x, Symtsak xx 6, Buckner x, Jankovic x 5, Kavvadas xx 10, Dragiçevic xxxx 20

Başantrenör: Dimitris Priftis

1. Periyot: 21-16 (Banvit lehine)

Devre: 45-38 (Banvit lehine)

3. Periyot: 62-57 (Banvit lehine)

4. Periyot : 80-80 - BALIKESİR

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