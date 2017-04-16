Fıba Kadınlar Euroleague'de Dinamo Kursk Şampiyon, Fenerbahçe İkinci Oldu





SALON: DIVS



HAKEMLER: Jasmina Juras (Sırbistan), Fabiana Martinescu Badalan (Romanya), Marko Vuckovic (Slovenya)



DİNAMO KURSK: Cruz (5), Prince (18), McCoughtry (20), Ogwumike (19), Ciak (5), Kirillova (3), Vadeeva (7), Logunova, Levchenko



FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen (4), Quigley (19), Lavender (7), Parker (18), Verameyenka (2), Gruda (5), Ayşe Cora, Pelin Bilgiç (8), Tuğçe Canıtez



1. PERİYOT: 17-18



DEVRE: 44-34



3. PERİYOT: 62-55



FIBA Kadınlar Euroleague şampiyonluk maçında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Rusya'nın Dinamo Kursk ekibi ile karşılaştı. Rus ekibi, Fenerbahçe'yi 77-63'lük skorla yenerek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takım bu skorla Kadınlar Euroleague'de ikinci oldu. - İstanbul