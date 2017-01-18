Fıba Kadınlar Eurocup

FIBA Kadınlar Eurocup son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Macaristan ekibi PEAC Pecs'i 71-67 mağlup etti.



Lauber Dezsö Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, ilk çeyreği 21-11 önde tamamlarken, soyunma odasına da 38-31 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar final periyotuna 56-51 önde girdi. Son çeyrekte Macar ekibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray salondan 71-67 galip ayrıldı.



İki takım arasında oynanacak olan rövanş karşılaşması 25 Ocak'ta Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL