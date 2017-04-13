Fıba Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e Doğru

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Tuğçe Canıtez, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyon olmak istediklerini söyledi.



Fenerbahçeli basketbolcu, Rusya'nın Ekaterinburg kentinde yarın başlayacak Dörtlü Final organizasyonu öncesi DIVS Spor Salonu'nda düzenlenen medya günü etkinliğinde soruları cevapladı.



Avrupa Ligi'nde 6. kez son 4 takım arasına kaldıklarını anımsatan Tuğçe, "Burada başarılı olmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah buradan güzel sonuçla ayrılacağız. Hedefimiz her sene şampiyon olabilmek ama geçen yıllarda bazı talihsizlikler oldu. Bu sene de antrenör değişikliği oldu ama bu bizi engellemez. Burada emin adımlarla şampiyonluğa yürümek istiyoruz." diye konuştu.



Dörtlü Final'in ilk maçında karşılaşacakları Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'un iyi oyunculara sahip olduğunu dile getiren Tuğçe, "Zor maç olacağını biliyoruz ve ona göre hazırlandık. Bu maçta savunmaya dikkat edeceğiz. Çünkü şampiyonluğu getiren savunmadır. Önemli olan onların iyi oyuncularını durdurabilmek ve hücumda en iyi şekilde oynayabilmek." ifadelerini kullandı.



Yunan başantrenör George Dikeoulakos'un yerine göreve getirilen Fırat Okul'un sistemine alıştıklarını vurgulayan Tuğçe, "Yeni bir antrenörle yeni bir sistem geldi. Alışma dönemini atlattık gibi. Birbirimize çabuk alıştık. Antrenörümüzün bize verdiği öz güvenle daha iyi oynuyoruz. Şu anda güzel gidiyoruz, inşallah böyle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Tuğçe Canıtez'in yanı sıra etkinliğe katılan USK Prag'dan Laila Palau, UMMC Ekaterinburg'dan Olga Arteshina ve Dinamo Kursk'tan Tatiana Vidmer, kupayla fotoğraf çektirdi.