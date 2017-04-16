Fıba Kadınlar Avrupa Ligi'nde 59. Şampiyon Dinamo Kursk

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 59. şampiyon Rusya'nın Dinamo Kursk ekibi oldu.

Fıba Kadınlar Avrupa Ligi'nde 59. Şampiyon Dinamo Kursk

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 59. şampiyon Rusya'nın Dinamo Kursk ekibi oldu.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupası olan FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonun final maçında Fenerbahçe'yi mağlup eden Dinamo Kursk, şampiyonluğa ulaştı.

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Dörtlü Final'deki ilk maçında Çekya ekibi USK Prag'ı normal süresi 77-77 berabere biten maçta uzatma bölümü sonucunda 87-80 mağlup eden Dinamo Kursk, finalde ise Fenerbahçe'yi 77-63'lük skorla geçerek Avrupa Ligi'nde ilk kupasını kazandı.

Rus ekibi, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 18 maçı da kazanarak namağlup şampiyon olma başarısı gösterdi.

Kupaya Rus damgası

Rus takımları, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son yıllarda büyük başarılar elde etti.

Avrupa kadın basketbolunun en prestijli organizasyonunda son 15 yılda Rus takımları 9. kez şampiyon oldu.

Bu sürede İspanyol ve Çek Cumhuriyeti ekipleri ikişer, Türkiye ve Fransa takımları ise birer kez mutlu sona ulaştı.

Kupanın tarihçesi

Kadınlar basketbolunun kulüpler düzeyinde 1 numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla start aldı. Turnuvanın ismi, 1991-1992 sezonunda FIBA Avrupa Ligi olarak değiştirildi.

Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekibi Dinamo Moskova'yı hem evinde hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Rekor Daugava Riga'da

Bu sezon 59. kez oynanan organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması çok güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

Letonya ekibi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen yıllarda SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez bu kupayı müzesine götürdü.

Daugava Riga'nın ardından en çok şampiyonluğu, 4'ü üst üste olmak üzere toplam 5 şampiyonluk elde eden İtalyan takımı AS Vicenza kazanırken, bu iki takımı 4 şampiyonlukla Sparta&K Moskova Region takip etti.

Bu kulvarda 2014 yılı Sekizli Final'ini zirvede tamamlayan Galatasaray, Türk ekipleri adına ilk ve tek şampiyonluğun sahibi oldu.

Şampiyonlar

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi tarihinde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:



YIL 		FİNAL KENTİ

 ŞAMPİYON ÜLKE
1959 - Slavia Sofia Bulgaristan
1960 - Daugava Riga SSCB
1961 - Daugava Riga SSCB
1962 - Daugava Riga SSCB
1963 - Slavia Sofia Bulgaristan
1964 - Daugava Riga SSCB
1965 - Daugava Riga SSCB
1966 - Daugava Riga SSCB
1967 - Daugava Riga SSCB
1968 - Daugava Riga SSCB
1969 - Daugava Riga SSCB
1970 - Daugava Riga SSCB
1971 - Daugava Riga SSCB
1972 - Daugava Riga SSCB
1973 - Daugava Riga SSCB
1974 - Daugava Riga SSCB
1975 - Daugava Riga SSCB
1976 - Sparta Prag Çekoslavakya
1977 Barcelona Daugava Riga SSCB
1978 Nice Sesto San Giovani İtalya
1979 La Coruna Kızılyıldız Yugoslavya
1980 Wittenheim Fiat Torino İtalya
1981 St. Nazaire Daugava Riga SSCB
1982 Köln Daugava Riga SSCB
1983 Venedik Vicenza İtalya
1984 Budapeşte Levski Sofya Bulgaristan
1985 Viterbo Vicenza İtalya
1986 Milano Vicenza İtalya
1987 Selanik Vicenza İtalya
1988 Düsseldorf Vicenza İtalya
1989 Floransa Jedinstvo Tuzla Yugoslavya
1990 Cesena Trogylos Enimont Priolo İtalya
1991 Barcelona Conad Unicar Cesen İtalya
1992 Bari Dorna Godella "Ros Casares" İspanya
1993 Lliria Dorna Godella "Ros Casares" İspanya
1994 Poznan Societa Gimnastica İtalya
1995 Como Societa Gimnastica İtalya
1996 Sofya Goldzac BTV Wuppertal Almanya
1997 Larissa Bourges Basket Fransa
1998 Bourges Bourges Basket Fransa
1999 Brno Ruzemberok Slovakya
2000 Ruzemberok Ruzemberok Slovakya
2001 Messina Bourges Basket Fransa
2002 Lievin Valenciennes Olympic Fransa
2003 Bourges UMMC Ekaterinburg

 Rusya
2004 Pecs Valenciennes Fransa
2005 Samara VBM-SGAU Samara Rusya
2006 Brno Gambrinus Brno Çek Cumhuriyeti
2007 Vidnoje Sparta&K Moskova Region Rusya
2008 Brno Sparta&K Moskova Region Rusya
2009 Salamanca Sparta&K Moskova Region Rusya
2010 Valencia Sparta&K Moskova Region Rusya
2011 Ekaterinburg Halcon Avenida Salamanca İspanya
2012 İstanbul Ros Casares İspanya
2013 Ekaterinburg UMMC Ekaterinburg Rusya
2014 Ekaterinburg Galatasaray Türkiye
2015 Prag USK Prag Çek Cumhuriyeti

2016 İstanbul UMMC Ekaterinburg Rusya
2017 Ekaterinburg Dinamo Kursk Rusya

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