Fıba Kadınlar Avrupa Ligi'nde 59. Şampiyon Dinamo Kursk

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 59. şampiyon Rusya'nın Dinamo Kursk ekibi oldu.



Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupası olan FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonun final maçında Fenerbahçe'yi mağlup eden Dinamo Kursk, şampiyonluğa ulaştı.



Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Dörtlü Final'deki ilk maçında Çekya ekibi USK Prag'ı normal süresi 77-77 berabere biten maçta uzatma bölümü sonucunda 87-80 mağlup eden Dinamo Kursk, finalde ise Fenerbahçe'yi 77-63'lük skorla geçerek Avrupa Ligi'nde ilk kupasını kazandı.



Rus ekibi, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 18 maçı da kazanarak namağlup şampiyon olma başarısı gösterdi.



Kupaya Rus damgası



Rus takımları, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son yıllarda büyük başarılar elde etti.



Avrupa kadın basketbolunun en prestijli organizasyonunda son 15 yılda Rus takımları 9. kez şampiyon oldu.



Bu sürede İspanyol ve Çek Cumhuriyeti ekipleri ikişer, Türkiye ve Fransa takımları ise birer kez mutlu sona ulaştı.



Kupanın tarihçesi



Kadınlar basketbolunun kulüpler düzeyinde 1 numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla start aldı. Turnuvanın ismi, 1991-1992 sezonunda FIBA Avrupa Ligi olarak değiştirildi.



Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekibi Dinamo Moskova'yı hem evinde hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu.



Rekor Daugava Riga'da



Bu sezon 59. kez oynanan organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması çok güç bir rekoru elinde bulunduruyor.



Letonya ekibi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen yıllarda SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez bu kupayı müzesine götürdü.



Daugava Riga'nın ardından en çok şampiyonluğu, 4'ü üst üste olmak üzere toplam 5 şampiyonluk elde eden İtalyan takımı AS Vicenza kazanırken, bu iki takımı 4 şampiyonlukla Sparta&K Moskova Region takip etti.



Bu kulvarda 2014 yılı Sekizli Final'ini zirvede tamamlayan Galatasaray, Türk ekipleri adına ilk ve tek şampiyonluğun sahibi oldu.



Şampiyonlar



FIBA Kadınlar Avrupa Ligi tarihinde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:



