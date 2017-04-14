Fıba Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibini 70-61 yenerek finale yükselen Fenerbahçe'de başantrenör Fırat Okul, önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Okul, sarı-lacivertli takımda kısa süre önce göreve başladığını hatırlatarak, "Bazı şeyleri kısa sürede değiştirmeye çalıştık. Hem hücumda hem de defansta oyunumuzu sahaya yansıtmayı çok istiyorduk. Çok önemli bir maç kazandık. Hedefe ulaşmak açısından konsantrasyonumuz çok yüksekti. Büyük bir adım attığımızı düşünüyorum. Kimsenin beklemediği bir şey yaptık. Şimdi artık bizim gücümüzü biliyorlar. Finalde karşımıza çıkacak takımın bize daha çok saygı duyacağına inanıyorum. Biz herkese saygı duyuyoruz." diye konuştu.



UMMC Ekaterinburg'un iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu aktaran Okul, "Rakibi gözünüzde büyüterek maç kazanma ihtimaliniz yok. Rakibi büyütmedik. Bizde de çok büyük işler yapmış oyuncular var. Takım içinde birlikteliği sağladık ve bunu sahaya yansıttık." ifadelerini kullandı.



Finalde karşılaşacakları rakiplerinin de güçlü olacağını dile getiren Fırat Okul, "Finalde ne olacağını sahada göreceğiz. Finalin günahı olmaz. Mutlaka kazanmak isteriz ama finallerin favorisi yok. Finalde emeğimizi sahaya koyup kupayı almaya çalışacağız. Oyuncularım bunun için elinden geleni yapacak." değerlendirmesinde bulundu.



Lange: "Fenerbahçe çok iyi mücadele etti"



UMMC Ekaterinburg Başantrenörü Olaf Lange ise Fenerbahçe'nin özellikle ikinci yarıda çok iyi mücadele ederek galibiyete ulaştığını aktardı.



Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Lange, müsabakaya iyi başladıklarını ifade ederek, "İlk yarıyı önde bitirdik ama ikinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. Şansızlıklar yaşadık ve birçok şutumuzda isabet sağlayamadık. Fenerbahçe çok iyi mücadele etti. Galibiyetten dolayı onları tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.