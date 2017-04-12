Fıba Kadınlar Avrupa Kupası Yakın Doğu Üniversitesi'nin
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında Bellona AGÜ'yü 63-58 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa şampiyonu oldu.
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