Fiba Commercial Properties'e Avrupa'dan Büyük Ödül

Fiba Commercial Properties (Fiba CP), Construction and Investment Journal (CIJ EUROPE) tarafından en iyi renovasyon kategorisinde "Best of the Best Hall of Fame (HOF)" ödülüne layık görüldü.



Fiba CP'den yapılan açıklamaya göre Bucuresti Mall'un bir yandan yenilenme çalışmaları devam ederken bir yandan da kentin simgesi pozisyonunu koruyarak faaliyetlerini sürdürmesi, ödülü getiren en önemli etmen oldu.



Bucuresti Mall Ocak 2017 de yine Uluslararası CIJ Romania Ödülleri'nde (Construction and Investment Journal Awards) '2016 Yılının En İyi Renovasyon' ödülüne layık görülmüştü. Fiba CP'nin Romanya'daki bir diğer yatırımı 'Plaza Romania Ofis' ise Mart 2017'de Forbes Romanya tarafından 'En İyi Ofis Binası' seçilmişti. - İstanbul