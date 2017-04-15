Fiat'tan Nisan Ayı Fırsatı

Fiat, nisan ayı boyunca otomobil sahibi olmak isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 55 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ile müşterilerin beğenisine sunulan Fiat Egea ailesinde, 20 bin TL peşinat ve ayda 1000 TL taksit sunulurken, dileyen müşteriler Egea modelleri için sıfır faizli, 20 bin TL tutarında, 15 ay vadeli kredi imkanından faydalanabiliyor.



Kampanya dahilinde yüzde 0,90 faizli 30 bin TL'ye kadar 30 aya varan vadeli kredi seçeneği de bulunuyor. Kredi kampanyasına ek olarak benzinli motor ve tam otomatik şanzımanla donatılan Fiat Egea Sedan modelinde 4 bin 900 TL'ye varan indirim mevcut.



Fiat Linea, Panda, Punto ve 500 ailesi modellerinden birine sahip olmak isteyenler için de yüzde 1,09 sabit faizli kredi fırsatı sunuluyor. 49 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Linea modelini tercih etmek isteyen müşteriler de 19 bin 900 TL peşinat ve ayda 850 TL taksitli uygun ödeme koşulundan faydalanabiliyor.



Avantajlı satın alma seçeneklerinin sunulduğu Fiat 500 ailesinde, 2016 model yılı araçlar için geçerli olan kampanyada 500X özelinde, 5 bin TL indirim sağlanmakta. Fiat 500L ve 500L Living'te ise Bi-color renk, panoramik cam tavan, Skydome açılır tavan, Hi-Fi ses sistemi otomobilseverlere hediye ediliyor.