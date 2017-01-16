Fiat, Son 10 Yılda Türkiye'ye 3 Milyar Dolarlık Yatırım Yaptı

İtalyanların önemli otomobil firması Fiat, Türkiye'de otomotiv sektörüne son 10 yılda gerçekleştirilen 10 milyar dolarlık yatırımın 3'te birini tek başına gerçekleştirdi.



Dünya'da otomotiv sektöründe önemli bir konumda bulunan İtalyan otomobil markası Fiat, son 10 yılda Türkiye'de otomotiv sektöründe yapılan 10 milyar dolarlık yatırımın 3 milyar dolarını tek başına gerçekleştirdi. Bursa'daki fabrikada, 2016 yılında 383 bin 495 adet araç üretilirken, 279 bin 537 adet aracı da dünyanın farklı ülkelerine ihraç ederek, Türk otomotiv ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini, üretiminin ise yüzde 26'sını tek başına gerçekleştirdi.



Türk mühendis ve işçilerinin emeğiyle üretilen ve 1 milyar dolarlık yatırımla Bursa'daki fabrikada hayata geçirilen Fiat Egea model ailesinin yanı sıra Fiat Doblo ve Minicargo projesinin Fiat markalı yüzü, Fiorino gibi modeller, hem ihracat hem de üretim başarısının aktörleri olarak ön plana çıkıyor.



Konuyla ilgili yapılan açıklamada Fiat Egea ailesinin üç modelinin devreye alınmasıyla birlikte, üretim ve ihracatta rekor kırdığı yıl içinde günde bin 500, ayda 40 bin gibi rekor üretim adetlerine ulaşıldığı ifade edildi.



Otomotiv Sanayii Derneği'nin açıklamasına göre; toplam üretim bir önceki yıla göre traktör hariç adet bazında yüzde 9 arttı ve 1 milyon 486 bin adede ulaştı. 2016 yılında otomotiv sanayii ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı ve traktör dışında 1 milyon 141 bin adet oldu. - İSTANBUL