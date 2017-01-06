Fiat Egea Sedan Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu

Tofaş'ın 1 milyar dolarlık yatırımla yollara çıkardığı Fiat Egea Ailesi, 2016 yılında Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli oldu.



Fiat açıklamasına göre, 2015 yıl sonunda sedan karoserli versiyonuyla pazarda yer almaya başlayan Egea model ailesinin hatchback ve station wagon karoserli versiyonları 2016 yılı itibarıyla müşterilerinin beğenisine sunuldu.



Yılın son çeyreğinde benzinli ve dizel motorlardaki otomatik vitesli versiyonları da devreye alınarak ürün gamı tamamlanan Fiat Egea model ailesinin, 2016 yılı toplam satış rakamı 38 bini aştı.



2016 yılında ulusal pazarda 106 bin adetlik toplam satışa ulaşan Fiat markasının bu etkin sonucu elde etmesinde önemli bir paya sahip olan Fiat Egea Sedan'ın başarısı, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen Gladyatör Ödülleri kapsamında, 2016 yılı pazar sonuçlarına göre "Türkiye'nin En Çok Satan Otomobili" ünvanıyla taçlandırıldı.



Fiat Egea Sedan, 34 bin 755 adet satış ile zirvedeki yerini alırken, Egea model ailesinin 2016 yılı toplam satışı ise 38 bin 260 adede ulaştı.



"Egea model ailesinin 2017 yılında da daha fazla müşterinin tercihi olmaya devam edeceğine gönülden inanıyoruz"



Fiat Egea'nın satış şampiyonluğu ile ilgili görüşlerini dile getiren Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, Tofaş'ta geliştirilip yollara çıkan Fiat Egea'nın 2016 yılı ürün gamını tamamladıklarını belirterek şuy bilgileri verdi:



"Sedan, Hatchback ve Station Wagon seçenekleriyle müşterilerin tercihine sunduğumuz Egea'nın sadece Sedan versiyonunun 2016 yılında satış rakamı 34 bin 755'e ulaştı. Yıl ortasında pazara sunduğumuz Egea Hatchback'in satış rakamı 3 bini aşarken, yıl sonunda pazara sunduğumuz Egea Station Wagon'dan da 400 adet satış gerçekleştirdik. Fiat Egea, 2015 Kasım ayında pazara sunulduğundan bu yana toplamda 44 bin adetlik satış adedine ulaştı.



Dünyanın pek çok ülkesinde de satışa sunulan ve büyük beğeni alan Fiat Egea'nın anavatanındaki satış şampiyonluğuna katkıda bulunan tüm müşterilerimize, bayi teşkilatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Egea model ailesinin 2017 yılında da daha fazla müşterinin tercihi olmaya devam edeceğine gönülden inanıyoruz. Fiat Egea Sedan'ın 2016 yılının en çok tercih edilen otomobili olmasından ötürü tüm Tofaş Ailesi olarak gurur duyuyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinde satışa sunulan ve büyük beğeni alan Fiat Egea'nın anavatanındaki şampiyonluğuna katkıda bulunan tüm müşterilerimize, bayi teşkilatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz."