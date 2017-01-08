Fiat Egea Sedan Dünya Turunu Tamamladı

Fiat Egea Sedan, 4,5 ay önce çıktığı 41 bin kilometrelik dünya turunu tamamladı.



Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, deneyimli otomobil gazetecisi Okan Altan'ın pilotajında Tofaş Fabrikası'ndan yola çıkan Fiat Egea Sedan, 22 ülkeden geçerek toplam 400 saatlik sürüşün ardından başlangıç noktasına geri döndü. Türkiye'de üretilip dünyayı dolaşan ilk otomobil olan Fiat Egea, zorlu parkurları hiçbir mekanik arıza yaşamadan başarıyla tamamladı.



Tofaş çalışanları, Fiat Egea Sedan'ı Bursa'da coşkulu bir şekilde karşıladı. Dünyayı dolaşan Fiat Egea Sedan'ın son durağı ise Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi olacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Endüstriyel Operasyonlar Direktörü Akın Aydemir, otomobilin Tofaş çalışanlarının büyük özverisi ile hayata geçirildiğini belirterek, projeyle birlikte fabrikada 3 vardiyaya geçildiğini ve 3 bin 500 yeni çalışanın Tofaş ailesine katıldığını bildirdi.



Aydemir, "Egea'nın dünyanın farklı bölgelerindeki zorlu etapların üstesinden geleceğine inanmıştık ve yanılmadık. Egea, zorlu yol koşullarında dayanıklılığını, kullanışlılığını, yakıt tüketimi bakımından tutumluluğunu bir kez daha ispat etti. Bu başarı hepimizin." ifadelerini kullandı.



Fiat Egea Sedan'la dünya turunu tamamlayan Okan Altan da yerli üretim ve standart donanımlı bir otomobille dünyanın etrafını turlamanın kendisi için bir hayal olduğunu ve bu hayalin gerçekleştiğini kaydederek, "Fiat Egea'nın tüm dünyaya ihracatı düşünülürken, Egea'mızı dünya yollarına çıkarma fikri ortaya çıktı. Standart donanımla, Türkiye'de üretilen bir otomobil ile devri alem gerçekleştirmiş olmak hayallerimin bile ötesinde bir durum. Benzersiz, müthiş bir iş başardık. Meksika dağlarında yürüyüş temposunda, öte yandan Almanya otobanlarında saatte 190 km/h hızlara kadar tırmanarak Egea'yı tüm dünyaya gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.