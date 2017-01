Fiat Doblo ve Fiorino İngiltere'den Ödül Aldı

Tofaş'ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Fiorino ve Fiat Doblo İngiltere'den ödül aldı.



Tofaş açıklamasına göre, Fiorino ve Doblo, İngiltere'de yayın yapan ve dünyanın önde gelen ticari araç dergilerinden biri olan "What Van?" tarafından düzenlenen organizasyonda ödüle layık görüldü.



Fiat Doblo Cargo "What Van?" jürisi tarafından üst üste ikinci defa "Yılın Hafif Ticari Vanı" seçilirken, Fiat Fiorino Cargo "Yılın Küçük Ticari Vanı" ödülüne layık görüldü.



Açıklamada verilen bilgilere göre, "What Van?" Editörü James Dallas konuyla ilgili, "Hem çok yönlü hem de pratik bir araç olan Fiat Doblo Cargo, en iyi hafif van olmaya devam ediyor. Fiat Fiorino'nun ise tutumlu ve modern motorlarıyla şehir merkezli her kullanıcı için anlamı son derece büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.



Fiorino ticari araç kapasitesini bir otomobilin rahatlığı ile birleştiriyor



Türkiye'de de hafif ticari araç sınıfında öne çıkmayı başaran Fiat Doblo Cargo, standart, uzun şasili maxi ve uzun şasili yüksek tavan maxi XL olmak üzere 3 faklı gövde seçeneği sunuyor.



2,2 metre ile 3,4 metre arasında değişen iç mekan uzunluğu, yüksek tavan versiyonunda 5400 litreye varan yük bölümü hacmi ve 1 ton istiap haddi ile sınıfının en iyisi olan Doblo Cargo, yeni nesli ile birlikte daha etkileyici tasarımı ve sürüş konforunun yanı sıra daha teknolojik, daha pratik, daha verimli olmayı başarıyor.



Fikri mülkiyet hakları Tofaş'a ait olan, Türk mühendis ve işçilerinin imzasıyla hayata geçirilen Minicargo projesinin Fiat markalı yüzünü temsil eden Fiorino'nun Cargo modeli ise 2800 litreye varan yük hacmi ile hem kullanıcılarının işlerini kolaylaştırıyor hem de ticari aracın sağlamlık ve kapasitesini bir otomobilin rahatlığı ile birleştiriyor.