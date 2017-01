Fiat Chrysler'den ABD'ye 1 Milyar Dolar Yatırım

NEW Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Fiat Chrysler, ABD'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.



Fiat Chrysler'den yapılan açıklamada, şirketin, ABD'nin Michigan ve Ohio eyaletlerinde bulunan fabrikalarında modernizasyon için toplam 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu yatırımın 2 bin kişilik yeni istihdam yaratacağı belirtildi.



Şirketin 2009'dan bu yana ABD'de 9,6 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, bunun bugüne kadar 25 bin kişilik istihdam yarattığı kaydedildi.



Açıklamanın ardından, Fiat Chrysler'in hisse başına değeri New York Borsası'nda yüzde 1,6 artış gösterdi.



Ayrıca, ABD Başkanı seçilen Donald Trump, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Fiat Chrysler'e teşekkür etti.



Seçim kampanyası sırasında, şirketlerin ülke dışında üretim yapmasını sert bir dille eleştiren ve firmaların ABD'ye geri dönerek yurt içinde yatırım yapması ve istihdam yaratması gerektiğini vurgulayan Trump, bugünkü mesajında "En sonunda gerçekleşiyor. Fiat Chrysler yatırım planını duyurdu." ifadesini kullandı.



Trump mesajında ayrıca, ABD'nin en büyük ikinci otomobil üreticisi Ford'un geçen haftaki yatırım kararına da işaret ederek, Ford'a da teşekkür etti.



Ford geçen hafta, Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığını, bunun yerine Michigan eyaletinde 700 milyon dolarlık yatırım yapacağını ve 700 kişilik yeni istihdam yaratacağını bildirmişti.