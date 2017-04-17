Fiat 124 Spider, İstanbul Autoshow'da Yerini Alacak

Otomotiv tarihinin en popüler "roadster" modellerinden Fiat 124 Spider, yeni jenerasyonuyla, 21-30 Nisan'da düzenlenecek İstanbul Autoshow'da otomobilseverlerin karşısına çıkacak.



Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, marka, yeni nesil 124 Spider modelini Türkiye'de ilk kez İstanbul Autoshow'da sergileyecek. Fuarda, üretim, ihracat ve satış şampiyonu Fiat Egea ailesinin yanı sıra tüm 500 ailesi de yer alacak.



Fiat'ın en önemli yeniliğini temsil eden 124 Spider, fuarla birlikte Türkiye'de satışa sunulacak. Fiat 124 Spider, otomotiv tarihinin bir efsane modelinin modern uyarlaması olarak Türkiye'nin en önemli otomobil fuarında ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya hazırlanıyor.



Köklerden gelen güçlü tasarım



Fiat 124 Spider, hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneğine sahip olarak 1.4 litre 140 HP benzinli motorla otomotiv tutkunlarının beğenisine sunulacak.



Arkadan itişli yeni Fiat 124 Spider, gerek göz alıcı "roadster" tasarımı gerekse güçlü teknik altyapısıyla ilk neslin başarısını daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.



Fiat 124 Spider, petek tasarımlı altıgen üst ızgarası, motor kaputu üzerindeki güçlü çizgileri ve yatay şekilde tasarlanan arka farları gibi özellikleriyle ilk nesil Spider modelinin güncel bir uyarlaması olduğunu ilk bakışta belli ediyor.



LED teknolojili ön ve arka aydınlatma gruplarının tasarımları ise aracın güçlü profiline ve dinamik görünümüne katkıda bulunuyor.



Yeni Fiat 124 Spider, çift çıkışlı egzoz sistemi, alüminyum gri rengindeki takla barları ve ön cam çerçevesi, marşpiyelleri ve kapı kollarıyla da fark yaratan bir tasarım yapısına sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.