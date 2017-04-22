Fiat 124 Spider Auto Show'da Tanıtıldı

CARMEDYA.COM – Fiat 124 Spider, İstanbul Autoshow 2017 ile birlikte Türkiye'de de satışa sunuldu. Yaklaşık 50 yıl önce otomobil tutkunlarıyla buluşan ilk nesil 124 Spider modelinin yeni jenerasyonu niteliğindeki Fiat 124 Spider,1.4 litrelik 140 HP gücündeki turbo beslemeli benzinli motor ve hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneği ile yola çıkıyor.



İtalya Torino'daki Fiat Tasarım Merkezi'nde (Centro Stile) tasarlanan yeni Fiat 124 Spider, 150 bin TL'den başlayan anahtar teslim satış fiyatına sahip.



Tofaş Ar-Ge tarafından geliştirilerek motor sporlarına uygun olarak yeniden hazırlanan Egea Hatchback ve Egea Sedan da Fiat satandında sergilenen diğer modeller oldu.



30 Nisan tarihine kadar açık kalacak olan fuarda Fiat standını ziyaret edenleri robot stand danışmanları karşılıyor.