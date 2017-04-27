Fi İzleyicileri Red ile Dizi Setine Bağlandı

Vodafone Red'in katkılarıyla ekranlara gelen online dizi Fi'nin izleyicileri, dizinin 5. bölümünde Vodafone teknolojisiyle doğrudan Can Manay'ın ofisine bağlanarak seti ziyaret etme şansı yakaladı.



Şirket açıklamasına göre, Vodafone Red, Türkiye'nin ilk online dizisi Fi sponsorluğu kapsamında izleyicilere farklı bir ekran deneyimi yaşattı. Dizinin 21 Nisan Cuma günü yayınlanan 5. bölümünde, Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Duru ile Ozan Güven'in oynadığı Can Manay'ın kahvaltı sahnesi, Vodafone'un teknolojisiyle interaktif bir seyir keyfine dönüştü.



Sahnede belirtilen telefon numarası, Türkiye'nin ilk bulut santral platformuyla gerçek bir sesli yanıt sistemi haline getirildi. Böylece, numarayı arayan izleyiciler doğrudan Can Manay'ın ofisine bağlanarak, sistem akışında yer alan yönlendirmelerle, seçtikleri konulara ilişkin Can Manay'ın asistanının ağzından yorumları dinledi.



Ardından izleyiciler, Can Manay'ı ofisinde ziyaret etmek üzere Vodafone Türkiye'nin Twitter hesabına davet edildi.



Dizinin ikinci seti olan 4., 5. ve 6. bölümlerin yayınlandığı 21 Nisan akşamı ilk 1 saatte bine yakın arama alınırken ilk 5 günde ise toplam 10 binden fazla arama alındı.



Fi dizisine entegre edilen bulut santral platformu, Vodafone'un kurumsal çözüm ortağı FGS ile hayata geçirildi. Sistem, gelişmiş bir telefon santralinin tüm özelliklerini içeriyor. Mobil ve dahili numara ayrımı olmaksızın doğrudan ve ücretsiz erişim olanağı sağlayan sistem, kolay erişilebilir yapısıyla müşteri memnuniyetini artırıyor.