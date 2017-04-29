'Fi' Dizisindeki Kırmızı Tüy Detayı Herkesin Alay Konusu Oldu

Cesur sahneleriyle başladığı günden beri adından söz ettiren 'Fi' dizisinde Duru karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya'nın baş dansçı olduğunu belli etmek için kafasına taktığı kırmızı tüy sosyal medyanın alay konusu oldu. Dizi ekibi de bu eğlenceli paylaşımlarla kahkahalara boğuldu. Gökhan adlı Instagram kullanıcısının, yaptığı paylaşıma ise Serenay Sarıkaya kayıtsız kalamayıp kendi hesabından paylaştı.

"BAŞ MÜHENDİS OLDUĞUM BELLİ OLSUN DİYE BEN DE KIRMIZI TÜY TAKTIM"

Diziyi izleyenler 'kırmızı tüy' detayının, hocası Deniz (Mehmet Günsür) ile beraber yaşayan Duru'nun hayatında ne kadar önemli ve bir o kadar da sarsıcı yere sahip olduğunu biliyor.

Hal böyle olunca konuyla ilgili sosyal medyada yapılan esprilerin de ardı arkası kesilmiyor. Gökhan adlı Instagram kullanıcısının yaptığı paylaşım, başta Serenay Sarıkaya olmak üzere herkesi kahkahalara boğdu. Mühendis olduğu anlaşılan kullanıcı, şantiyede kullandığı baretine kırmızı bir tüy ekleyerek "'Ya sahada herkes beyaz baretli, benim başmühendis olduğum belli olmuyor :(' diyen baş mühendislerimiz için kırmızı tüy uygulamasına başladığımızı sizinle paylaşmak isterim. Teşekkürler Fi." yazdı.



Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımı:

Gökhan adlı kullanıcının o paylaşımı:

