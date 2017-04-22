'Fİ' Dizisi 17 Milyon Kez İzlendi, En Çok Arananlar Listesine Girdi

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Mert Baykal'ın yaptığı, kadrosundaki Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmey Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi gibi usta oyuncularla göz kamaştıran "Fİ" dizisi, kendini kanıtlamayı başardı.

EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNE GİRDİ, 17 MİLYON KEZ İZLENDİ

31 Mart'ta internet üzerinde yayın yapan Puhu TV'de izleyiciyle buluşan ve cinsel ilişki sahneleriyle gündeme gelen "Fİ"nin, aynı gün yüklenen ilk üç bölümü, 3 haftada 17 milyon izlenme sayısına ulaştı.

Dizi ayrıca Google'da en çok arananlar listesine girdi.