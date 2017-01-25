Feyzioğlu'ndan Çarpıcı Paylaşım

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi halinde olacaklara ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Hakimleri, iktidar partisinin genel başkanına bağlayan Anayasa değişikliği teklifini sizlere bir çizimle anlatmak istedik" denildi. Feyzioğlu, paylaşımına bir de,"Hakimleri atayan kurulu, parti genel başkanı seçerse, davanız hakkında da parti ilçe başkanı karar verir hale gelir. #TakdirSizin" notunu düştü.