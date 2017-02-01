Feyzioğlu: Hiç Kimse Bize Rejimi Konuşamazsınız Diyemez

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, anayasa referandumuyla ilgili olarak "Hiç kimse bize rejimi konuşamazsınız diyemez. Köftelik kıyma yağlı mı, yağsız mı olsun diye mi konuşacağız" dedi. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da katılımıyla dün akşam, Manisa Barosu ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Akhisar Şubesi tarafından 'Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz' konulu panel düzenlendi. Panel öncesi basın toplantısı yapan Metin Feyzioğlu, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkenin tapusunu bir kişiye vermemek için yollara düştüklerini belirten Feyzioğlu, milletin temsilcileri olan parlamenterlerin, bu değişiklik onaylanırsa tek cümlelik kanun bile çıkaramayacak duruma düşeceklerini söyleyerek, "Bilgi ve belgelere dayanarak kim olursa olsun tartışmaya hazırım. Hodri meydan diyorum. Ama karşıma meteoroloji uzmanı değil, gerçek hukukçu çıkarsınlar. Hiç kimse bize rejimi konuşamazsınız diyemez. Köftelik kıyma yağlımı, yağsız mı olsun diye mi konuşacağız" dedi.



"NASIL TARAFSIZ KARAR VERECEKLER?"



Anayasa oylamasından 'evet' çıkarsa ülkenin bölünmesinin tetikleneceği görüşünü savunan Feyzioğlu, şunları söyledi:



"Yargıyı güçlendireceklerini, hızlı karar alınarak istikrarın sağlanacağını iddia ediyorlar. Herkes biliyor ki anayasa taslağında hakimlerin ve savcıların atamasını yapan, HSYK'nın tüm üyelerini bir kişi atayacak. Cumhurbaşkanı, partisinin de genel başkanı olacak. Cumhurbaşkanı olarak atama yaptıktan sonra, parti başkanı olarak parlamenterleri belirlediği için tabii ki isteği doğrultusunda diğer üyeleri de kendisi belirlemiş olacak. Bir kişinin isteği doğrultusunda atanacak savcı ve hakimler, vatandaşın davalarında nasıl tarafsız karar verecekler. İl ve ilçe başkanları kararlar verecek. İstişare yapmadan, bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak kararlarla ülkenin tapusu bir kişiye verilmiş olacak. Milletvekillerini de genel başkan olarak seçen Cumhurbaşkanı, bir cebine yargıyı, bir cebine de parlamentoyu koyacak."



FEYZİOĞLU'DAN MİLLİ MESELE VURGUSU



Anayasa referandumunun milli bir mesele olduğunu belirten Feyzioğlu, Irak, Suriye, Libya'daki tek adamlar Saddam, Esad, Kaddafi'nin uygulamalarını anlattı. Bu ülkelerde yaşananları ve sonuçlarını anlatan Feyzioğlu, "Biz de yeni bir anayasanın gerçekleşmesinden yanayız. 2014 yılında taslak halindeki çalışmamızı kamuoyuna açıkladık. Tekrar çıkarıp, okumalarını tavsiye ediyorum. Ülkemizdeki en öndeki sorunların başında gelen işsizliğin çözümü yeni iş alanlarının, fabrikaların yapılması gerekir. Yabancı yatırımcıyla, yerli yatırımcı fabrikalar kurması gerekir ki işsizlik azalsın, ihracat artsın. Yargısına güvenilmeyen, parlamentosu bir kişiye bağlı olan bir ülkeye yatırım yapmaya kim gelir? Bu bizim ülkemizin meselesidir, ne ABD'nin ne de AB ülkelerinin" dedi.



PANEL DÜZENLENDİ



Basın toplantısının ardından Akhisar Belediyesi Parkiçi Kültür Salonu'nda düzenlenen 'Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz' paneline geçildi. Panelin yönetimini, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Emre Altınışık yaptı. Konuşmacılardan Psikiyatri Uzmanı Dr. Semih Dikkatli, kendisinin de 'hayır' kampanyası için yollara düştüğünü, ülke için, Cumhuriyet için, demokrasi için, insan hakları için, Atatürk ilkeleri için, hangi partiden olursa olsun, herkesle diyalog içinde olunmasının yararlı olacağını belirtti. Panelde Metin Feyzioğlu da 2 saat boyunca referandumla ilgili konuşup, etkinliğin sonunda salonu dolduranlara, "Herkes yarından itibaren her gün 2'şer kişiyle oturarak, sakin sakin anayasa değişikliğinin bu şekilde kabul edilmesinin nelere mal olacağını anlatmasını istiyorum" dedi. - Manisa