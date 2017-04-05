Feyzioğlu - 5 Nisan Avukatlar Günü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Biz sadece vatandaşlarımızın bir hukuk devletinde yaşama hakkını savunmuyoruz. Aynı zamanda meslektaşlarımızın ekmeğini, aşını savunuyoruz. Avukatlık mesleğini iş takipçiliğiyle değiştirmek isteyenlere karşı mücadele ediyoruz. O yüzden kurumumuz bugün doğru noktada mücadele etmektedir ve Türkiye Barolar Birliği hiçbir tehdide pabuç bırakmaz." dedi.



Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği'nde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Anayasa değişikliğini anlatmak için yola çıktıklarını hatırlatan Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmalarda kendilerini eleştirdiğini belirtti.



Türkiye Barolar Birliği olarak kanuni görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Feyzioğlu, kendilerine "Siyaset yapıyorsun" diyenlere aldırmadan anayasa değişikliğinin neler getireceğini anlatmaya devam ettiklerini ve devam edeceklerini dile getirdi.



Feyzioğlu, anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 6 üyesinin doğrudan cumhurbaşkanı, 7'sinin de iktidar partisinin çoğunluğuyla Meclis'te seçileceğini, böylelikle tüm hakimler ve savcıların iktidar partisi genel başkanına bağlanacağını savundu.



Bozdağ'ın açıklamaları



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bugün yaptığı açıklamalarında kendilerini eleştirdiğini söyleyen Feyzioğlu, "Sayın Bakan bizi siyaset yapmakla suçlayacağına HSK'nın 13 üyesinin 6'sının doğrudan iktidar partisi genel başkanı, kalan 7'sinin de büyük çoğunluğu iktidar partisi Meclis grubu tarafından seçileceği bir düzenlemenin hakimlerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını nasıl sağladığını açıklamaya biraz vakit ayırsa, sanıyorum Adalet Bakanı gibi davranış olur." değerlendirmesinde bulundu.



Hiçbir tehdidin kendilerini yollarında ayıramayacağına dikkati çeken Feyzioğlu, "Türkiye Barolar Birliğinin hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağını" ifade etti.



Feyzioğlu, şunları kaydetti:



"Biz sadece vatandaşlarımızın bir hukuk devletinde yaşama hakkını savunmuyoruz. Aynı zamanda meslektaşlarımızın ekmeğini, aşını savunuyoruz. Avukatlık mesleğini iş takipçiliğiyle değiştirmek isteyenlere karşı mücadele ediyoruz. O yüzden kurumumuz bugün doğru noktada mücadele etmektedir ve Türkiye Barolar Birliği hiçbir tehdide pabuç bırakmaz."



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, özlemlerinin "Siyasetçi gibi değil, Adalet Bakanı gibi davranan Adalet Bakanları olduğunu" sözlerine ekledi.