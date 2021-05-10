Feyzi İşbaşaran kimdir?
Siyaset gündeminin dikkat çeken isimlerinden olan Feyzi İşbaşaran kimdir? Sedat Peker'in açıklamalarının ardından merak edilen isimlerden biri de Feyzi İşbaşaran oldu. Feyzi İşbaşaran hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.
Feyzi İşbaşaran kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı.
FEYZİ İŞBAŞARAN KİMDİR?
Fevzi İşbaşaran, (d. 29 Mayıs 1956, Elâzığ), Türk siyasetçi ve iş adamıdır.
Baba adı Mehmet Sait, anne adı Fatmadır.İşbaşaran,Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk kez 19. Dönem Anavatan Partisi İstanbul milletvekili olarak girdi. 23.dönem'de AK Parti'den milletvekiliği yaptı. Polisle girdiği küfürlü kavgadan sonra kesin ihraç istemiyle Ak Parti MYK'sı tarafından Müşterek Disiplin Kurulu'na oybirliğiyle sevkine karar verildi 26 Aralık 2009'da AK Partiden istifa etti.
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi'ni bitirdi. Özel sektörde yöneticilik yaptı. Turgut Özal'ın Başbakan Başdanışmanlığı ve Başbakan Özel Kalem Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu.
Türkiye Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Üyeliği, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Turban Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.
İngilizce bilen İşbaşaran Evli ve 2 çocuk babasıdır.