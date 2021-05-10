Feyzi İşbaşaran kimdir?

Siyaset gündeminin dikkat çeken isimlerinden olan Feyzi İşbaşaran kimdir? Sedat Peker'in açıklamalarının ardından merak edilen isimlerden biri de Feyzi İşbaşaran oldu. Feyzi İşbaşaran hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.