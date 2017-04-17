Feyzi İşbaşaran'ın 'Silahlı Mücadele' Mesajına Soruşturma
AK Parti eski milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın 'Silahlı mücadeleye hazır olun' tweet'i nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Eski AK Parti vekili Fevzi İşbaşaran hakkında, attığı tweet nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
"SİLAHLI MÜCADELEYE HAZIR OLUN"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Fevzi İşbaşaran'ın tweet hesabından paylaştığı, "Kesinlikle hırsızlık yaptılar, yapacaklarını biliyorduk. Başa çıkamadık. Silahlı mücadeleye hazır olun" şeklindeki paylaşımları nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.