Fevzi Çakmak Caddesi Güzelleşiyor

Kırklareli Belediyesi'nin Fevzi Çakmak Caddesi'ne yeni bir görünüm kavuşturacak projesinde son aşamaya gelindi.



Yoğun kar yağışının ardından çalışmalara bir süre ara verilen projenin son işlemleri yapılıyor. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli'nde son 30 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığını ve bundan dolayı caddenin bazı bölgelerinde ufak sorunlar yaşandığını belirterek, sorunların tamamen giderilmesinin ardından projeyi teslim alacaklarını ifade etti.



Başkan Kesimoğlu, "Kırklareli'nde son 30 yılın en yoğun kar yağışı bu yıl yaşandı. Kar yağışından sonra Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaptığımız incelemelerde caddenin bazı bölümlerinde ufak sorunlar tespit ettik. Zeminin tam olarak sağlıklı kullanılması için biraz daha zamana ihtiyaç vardı. Biz, çökme yaşanmaması için zemine 10 cm kalınlığında çesa demirli beton uygulaması gerçekleştirdik. Yoğun yağan kar, maalesef çalışmanın zeminini etkiledi. Sorun olan bölgeleri tespit ettik. Projeyi yüklenen firma ile bu sorunları paylaştık ve düzeltilmesini istedik. Burada yaşanan olumsuzlukların giderilmesinin ardından caddemizde son bir inceleme yapacağız ve işi teslim alacağız" dedi.



Fevzi Çakmak Caddesi'nin vatandaşlar tarafından beğenildiğini de belirten Kesimoğlu, "Bizim halkımız her şeyin en güzeline en iyisine layık. Vatandaşlarımız tarafından aldığımız olumlu tepkiler caddede yapılan çalışmanın beğeni ile karşılanması bizleri memnun ediyor. Projenin Işıklandırmasıyla, oturma banklarıyla, kaldırımlarının genişliği ile Kırklarelimizin güzelliğine katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ