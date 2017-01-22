Kırklareli Belediyesince yürütülen "Fevzi Çakmak Bulvarı" Projesi sürüyor.



Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni bir görünüm kazandırılan Fevzi Çakmak Bulvarı Projesi'nde sona gelindiğini bildirdi.



Proje kapsamında altyapı ve yolların yenilendiğini aktaran Kesimoğlu, kaldırımların genişletilerek çeşitli çiçek saksıları, çöp kutuları ve oturma bankları konulduğunu kaydetti.



Vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kesimoğlu, Fevzi Çakmak Bulvarı'nın yenilenmesinden dolayı vatandaşların memnun olduğunu belirtti.



Kırklareli halkının hizmetlerin en güzeline layık olduğunu aktaran Kesimoğlu, şunları kaydetti:



"Fevzi Çakmak Bulvarı vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Halkımız her şeyin en güzeline, en iyisine layık. Vatandaşlarımız tarafından aldığımız olumlu tepkiler ve yapılan çalışmanın beğeni ile karşılanması bizleri memnun ediyor. Projenin Işıklandırmasıyla, oturma banklarıyla, kaldırımlarının genişliği ile Kırklareli'mizin güzelliğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bulvar üzerinde kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde çökmeler meydana geldi. Tespitlerimizi yaparak yüklenici firmaya bildirdik. Onların da düzeltilmesi ile projeyi sona erdireceğiz."