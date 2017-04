Fevzi Apaydın Yeni Plaka Mühürlerini Dağıttı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Antalya il ve ilçelerde faaliyet gösteren şoförler odalarına sahte yapılma imkanı olmayan yeni plaka tescil mühürlerini dağıttı.



Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Şoförler Odası, Antalya Servisçiler Odası, Antalya Lastikçiler Odası ve Akseki, Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Serik'te bulunan odalara yeni tescil mühürleri TŞOF tarafından dağıtıldı. AESOB binasında gerçekleşen toplantıya TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere katıldı. Araç tescil plakalarının aracın görünürdeki kimliği niteliğinde olduğunu belirten Apaydın, yurt genelinde son dönemde sahte plakalı araçların başta terör olayları olmak üzere gasp, hırsızlık gibi yasadışı işlerde kullanıldığı göz önüne alındığında, plakaların mevzuata uygun orijinal ve okunaklı olmasının önemli olduğunu belirtti. Benzeri olayların önüne geçmek için hukuki mücadele başlattıklarını ve İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa çalışma yürüttüklerini de ifade eden Fevzi Apaydın, "Daha önceden Trafik Tescil Kuruluşu ile birlikte Federasyonumuzca yetkilendirilen Meslek Odalarımızın mühürleri birlikte kullanılır iken 09.09.2011 tarih ve 28049 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle tescil kuruluşunun mührü kaldırılmış sadece plakanın basımını gerçekleştiren Meslek Kuruluşumuzun mührü yeterli görülmüştür. Sahte plakaların basım ve satışını önlemek amacıyla Federasyonumuz her türlü hukuki mücadeleyi başlatmış, çeşitli illerde suç duyurularında bulunarak konuyu yargıya intikal ettirmiştir" diye konuştu.



Her bölgenin kodu ayrı olacak



Söz konusu basılı kağıtlar ve tescil plakalarının TŞOF dışında basımını veya dağıtımını yapanlarla ilgili önlem alınmasına ilişkin, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte, uzun süredir çalışmalar sürdürüldüğünü anlatan Apaydın, "Federasyonumuzca, plaka basımında kullanılan mühürlerin yeknesaklığını sağlamak, sahte mühür basımını engellemek amacıyla Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü'nde bastırılmasının caydırıcı olacağı değerlendirilmiş ve ilgili kuruma müracaat edilmiştir. Bu mühürlerde her bölgenin kodları olacak. Üzerinde T.C. ve rumuzu olacak ve bu mühürlerin sahte yapılma imkanı da olmayacak. Bu mühürlerin dağıtımından sonra kaçak plaka basma cesaretine kimse giremeyecek. Herkes kendi odasının yaptığı mühürleri değil Türkiye'de tek bir mühür kullanacak. Bu her ilin ve ilçenin alfabetik sırayla kodlanarak kendilerine, darphane matbaasının beratıyla beraber teslim edilecek. Bunun dışında plakalarda hiçbir mühür olmayacak" dedi. - ANTALYA