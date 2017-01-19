Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalıştığı gerekçesiyle 17'si tutuklu, 58 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki Darbe Girişimi Sırasında, İstanbul'daki Çevik Kuvvet...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalıştığı gerekçesiyle 17'si tutuklu, 58 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads