Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan'a kaçan ve iadesi talep edilen askerlerle irtibatları tespit edildi. Söz konusu tespitler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yunanistan'daki adli makamlara iletildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki Darbe Girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yönelik...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan'a kaçan ve iadesi talep edilen askerlerle irtibatları tespit edildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads