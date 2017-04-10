Fetullahçı Terör Örgütü ile İltisaklı Olduğu Gerekçesiyle Meslekten Çıkarılan Hakim ve Savcılara...

Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılan hakim ve savcılara yönelik soruşturma sonucunda kamuoyunda "Ergenekon", "Balyoz", "Askeri Casusluk", "Odatv", "Futbolda şike", "17/25 Aralık", "Selam Tevhid", "MİT tırları", "Yasa dışı dinleme", "Tahşiye", "Usulsüz tahliyeler" gibi soruşturma ve kovuşturmalarda görev yapan Cihan Kansız, Mehmet Ekinci, Sedat Sami Haşıloğlu, Metin Özçelik, Mustafa Başer ve Hikmet Usta'nın da aralarında bulunduğu 25 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.