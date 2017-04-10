Fetulah' Olan Adını 'Mert' Olarak Değiştirdi

Kütahya'da emlakçılık yapan 25 yaşındaki Fetulah Tetik, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün elebaşı ile aynı adı taşımaktan utanç duyduğunu belirterek, adını mahkeme kararıyla 'Mert' olarak değiştirdi.



Mert Tetik, daha önce Fetulah olan ismini ülkesine darbe girişiminde bulunan kişi ile aynı ismi taşımamak için değiştirdiğini ifade ederek, "Kütahya'da beş yıldır inşaat emlak sektöründe çalışıyorum. Darbe girişimi gecesi Kütahya'da idim, arkadaşlarımla beraber nöbetlere katıldım. Ailemin de onayı ile geçtiğimiz yıl aralık ayında adımı değiştirmek için mahkemeye başvurdum. Bu hafta da mahkeme yapıldı ve yeni adıma kavuştum. Çok mutluyum" diye konuştu.



(Mehmet Saka/İHA)