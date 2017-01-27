Pop müziğin güçlü bestekarlarından Fettah Can, 27 Ocak'ta Jolly Joker Antalya'da müzikseverlerle buluşuyor.



Besteci ve söz yazarı kimliği ile müzik sektörünün en çok aranan isimlerinden biri olan Fettah Can, sanatçılara verdiği söz ve bestelerle müzik sektörüne uzun yıllar unutulamayacak şarkılar kazandırdı.



Türkiye'nin farklı bölge ve mekanlarında yaklaşık 15 yıldır sahne çalışmaları yapmakta olan Fettah Can, çıkardığı "Sana Affetmek Yakışır" ve "Boş Bardak" isimli iki digital single ile müzik listelerinde ilk sıralara yerleşti.



Fettah Can şimdiye kadar Işın Karaca, Hande Yener, Gülben Ergen, Levent Yüksel, Zeynep Casalini, Demet Akalın gibi isimlerden dinlediğimiz şarkılarını yeniden düzenleyerek kendi yorumu ile "Aklımda Kalanlar" albümünde topladı.



Fettah Can, albümünde yer alan şarkıları ve unutulmayan hitleri ile müzikseverlerle buluşacak.



Sahne Önü



Sahne önünde yer alan ilk 4 sıra bistroların bulunduğu alanı kapsar.



Sahne Önü bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



18 yaş sınırı vardır.



VIP



VIP Kategori, sahneyi gören en uygun yerden bistro imkanı sunulan alanı kapsar.



VIP bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



18 yaş sınırı vardır.



Ayakta



Sahne Önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.



18 yaş sınırı vardır.