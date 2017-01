Üçüncü solo albümü Yalanlar Cumhuriyeti'ni yayımlayan Fettah Can, 13 Ocak'ta Jolly Joker İstanbul'da hayranlarının karşısına çıkıyor.



Besteci ve söz yazarı kimliği ile müzik sektörünün en çok aranan isimlerinden biri olan Fettah Can, sanatçılara verdiği söz ve bestelerle müzik sektörüne uzun yıllar unutulamayacak şarkılar kazandırdı.



Türkiye'nin farklı bölge ve mekanlarında yaklaşık 15 yıldır sahne çalışmaları yapmakta olan Fettah Can, çıkardığı Sana Affetmek Yakışır ve Boş Bardak isimli iki digital single ile müzik listelerinde ilk sıralara yerleşti.



Fettah Can şimdiye kadar Işın Karaca, Hande Yener, Gülben Ergen, Levent Yüksel, Zeynep Casalini, Demet Akalın gibi isimlerden dinlediğimiz şarkılarını yeniden düzenleyerek kendi yorumu ile Aklımda Kalanlar albümünde topladı.



Fettah Can, albümünde yer alan yeni şarkıları ve unutulmayan hitleri ile müzikseverlerle buluşacak.