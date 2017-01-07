Fetö Zanlısı Trafik Kontrolünde Yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir zanlı, trafik uygulaması sırasında yakalandı.



İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Sitesi mevkisinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.



Uygulama sırasında durumundan şüphelenilen S.E'ye yönelik kimlik kontrolü yapan ekipler, zanlının FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arandığını tespit etti.



Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.