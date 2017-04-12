Fetö Zanlıları Rodos'a Kaçmak Isterken Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 7 zanlı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya hazırlanırken kaçak geçişi organize ettiği öne sürülen 2 kişiyle gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, daha önce mesleklerinden ihraç edilen, komiser, öğretmen ve memurların arasında bulunduğu ve haklarında FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arama kararı bulunan M.Ç. (36), L.Ç. (40), F.Ö. (46), M.A. (57), S.Ş. (29), A.T. (35), Z.K. (41), zanlılardan birinin çocuğu olduğu öğrenilen M.E.Ö (13) ile İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalandı.



Zanlıların kaçak geçişini organize ettikleri öne sürülen İran uyruklu H.M. (36) ve H.K. (41) adlı Türk de gözaltına alındı.



Şüphelilerin Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Zanlılardan Z.K. adlı eski öğretmenin FETÖ'nün sözde "Zonguldak il imamı" olduğu iddia edildi.