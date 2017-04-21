Fetö Yurdunda Müdürlük Yapan Sanık, 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yurdunda müdürlük yapan sanık, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan Z.E., bir kez daha hakim karşısına çıktı. Cemaatin yurdunda müdürlük yaptığı öğrenilen Z.E., mahkeme heyeti tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. - KASTAMONU