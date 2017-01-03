Fetö'yü Anlattığı Kitabını Ücretsiz Dağıtıyor

Kahramanmaraş'ta gazeteci Sırrıberk Arslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaleme aldığı, "Seccadenin Altındaki Takkeli Şeytan" kitabını ücretsiz dağıtıyor.



Gazeteci Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün kandırılmış ya da inandırılmış binlerce insanı, yabancı servislerin eline kukla olan, taşeron terör örgütünün üyesine devşirdiğini söyledi.



FETÖ'nün polis, adliye, bürokrasi ve askeriyedeki örgüt üyeleri sayesinde devletin her yerine nüfuz ettiğini ifade eden Arslan, "Yıllarca yoluna çıkan herkese kan kusturdu, sürgün etti, hapsetti, hayatından bezdirdi hatta ve hatta öldürdü. En sonunda da ülkede kanlı bir darbe kalkışmasına girişti. Yüzlerce şehit, binlerce gazi verildi." diye konuştu.



15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından takkenin düştüğünü ifade eden Arslan, şunları kaydetti:



"Seccadenin altındaki takkeli şeytan, FETÖ lideri terörist başı Fetullah Gülen'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Din maskesi altında örgütlenmiş, ülkemizin kanını emmeye, milletimizin kanını dökmeye, devletimizi yabancılara peşkeş çekmeye yemin etmiş ihanet şebekesini, dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım."



FETÖ'den ders alınmasını isteyen Arslan, "Yeni FETÖ'lere müsaade etmeyelim, bir olalım birlik olalım." dedi.



Kitapta, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yaptıkları hain planların anlatıldığını, terörist başı Gülen'in fakir bir insanken, milyar dolarlara hükmeden bir imparatorluğa dönüşümün nasıl gerçekleştiğini aktarmaya çalıştığını anlatan Arslan, 'din ve güzel ahlak' adı altında insanları kandıran terörist Gülen'in şeytanın bile aklına gelmeyecek, kumpaslar, tehdit ve pisliklerle ihanet sürecini nasıl yönettiğini kaleme aldığını belirtti.



Kitabını ücretsiz olarak dağıttığını belirten Arslan, isteyen herkese göndereceğini sözlerine ekledi.