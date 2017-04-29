Fetö'ye 'Flama' Operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen "Flama" isimli operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 1'i tutuklandı.



Turgutlu Cumhuriyet başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkartılanlara yönelik 'Flama' isimli bir operasyon düzenledi. Operasyonda açığa alınan 2 polisin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı. Diğer 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MANİSA