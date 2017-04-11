Fetö'ye "Finansal Destek" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağlamakla suçlanan 13'ü tutuklu 46 kişinin yargılanmasına devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile şikayetçi Hazine Müsteşarlığının avukatı katıldı.



Duruşma öncesi, daha önceki celselerde istenilen belgelerin dosyaya eklendiğini belirten Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanıkların 3'ünün daha FETÖ üyelerinin kullandığı "ByLock" isimli gizli haberleşme programını kullandığının tespit edildiğini kaydetti.



Buna göre, tutuklu sanıklardan Selim Annadınç, Ekrem Akgümüş ve Mehmet Şahin'in cep telefonlarında "ByLock" uygulaması yüklü olduğu tespit edildi.



Sanıklar, uygulamayı kullanmadıklarını öne sürdüler.



Sanıklardan Selim Annadınç, uygulamayı kullanmadığını ileri sürerek, "ByLock uygulaması indirilen hat adıma kayıtlı ama şahsımın kullanımında değil. Şirketimiz personelinin kullandığı hat. Söz konusu hat ile şahsi hattım arasında HTS kaydı bulunmaktadır. İş içerikli görüşmelerimiz var, bir insan kendi kendini arayamaz. Şirket hattına neden örgütsel bir uygulama indireyim?" savunmasını yaptı.



Sanık avukatları savunmalarında, müvekkilleri hakkında beraat talebinde bulundular.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.



İddianame



Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Musa Yücel'in yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıkların 2013-2014 yıllarında 601 bin 848 ABD dolarını Bank Asya üzerinden yurt dışındaki "Gülenist" kuruluşlara transfer ettiklerine yer verildi.



MASAK'ın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, The Respect Institute Inc. isimli kuruluşa 2013-2014 yıllarında Türkiye'deki 147 farklı kişinin 171 işlemde, 2 milyon 112 bin 332 ABD doları aktardığı kaydedilen iddianamede, FETÖ'nün toplanan paralarla ABD Kongre seçimlerindeki adaylara bağışta bulunduğu belirtildi.



Sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.