Fetö'ye Finans Sağlayan Şirkete Eş Zamanlı Operasyon

FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağlamak ve nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla bir şirkete Gaziantep ve İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şirket ortaklarının da aralarında bulunduğu gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce, FETÖ/PDY üyeliği, terör örgütüne finans sağlamak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından işlem yapılan Uğur İhracat İthalat İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş ve UG Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş şirketlerinin yetkililerine ve çalışanlarına yönelik Gaziantep ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Uğur İhracat İthalat İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş ortaklarından M.C.U. isimli şahsın oğlu ve UG Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş şirketinin yetkilisi şüpheli A.U. ile şirket çalışanlarından şüpheliler H.A., A.D. ve M.E. Gaziantep'te, şirket ortaklarından M.İ.'nin damadı ve ASSE Madencilik İnşaat Taşımacılık Mimarlık Mühendislik Anonim Şirketi yetkilisi şüpheli E.Ö. İstanbul'da gözaltına alındı.



Adli makamlara sevk edilen şirket çalışanları H.A., A.D. ve M.E. adlı şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.U. ve E.Ö ise tutuklandı.



(İHA)