Fetö Üyesi 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'da Yıldırım Kaymakamlığı'nın Sosyal Yardımlaşma Bölümü'nde görevliyken açığa alınan ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan FETÖ üyesi iki memur ile 2 öğretmen emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 eski Yıldırım kaymakamlığı çalışanı ve 2 öğretmenin terör örgütü üyelerinin kullandığı By-lock isimli programı kullandıkları tespit edildi. Terör örgütü üyelerinin aynı zamanda örgüt lideri Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları belirlendi.



Emniyetteki ifadeleri tamamlanan E.A., Z.D., Y.A., Z.D. işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA