Fetö Toplantılarında 'Atlet' Rezaleti

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ / PDY davasında bir tanık, 40'a yakın kişinin katıldığı toplantılarda gül kokulu atlet koklatıldığını söyledi.



Kırşehir'de, darbe girişimi sonrasında yapılan FETÖ/PDY operasyonunda yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar, hakim karşısına çıktı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve tutuklu yargılanan Zaman Gazetesi temsilcisi M.T. ile birlikte şirket kurduğu ileri sürülen Y.Y.'nin yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen bir kişi, "Toplantılara 30 veya 40 kişi katılırdı. Sanıklarda bu toplantılarda bulunurdu. Toplantılarda bize gül kokulu atlet koklatılırdı" diye ifade verdi.



Tutuklu sanıklar M.T. ve Y.Y. haklarındaki iddiaları reddederek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti tahliye taleplerini reddederek duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.



Görülen diğer FETÖ davalarında ise Kırşehir Valiliği'nde Proje Müdürü olarak görevli bulunan M.K. yapılan yargılama sonrasında örgütün gizli iletişim ağı olan Bylock programı kullandığı gerekçesiyle 6 yıl 10 ay 15 gün, Aktif-Sen Kırşehir temsilcisi olan B.C. ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



(Enderhan Öz / İHA)