Fetö Tanıklarından Çarpıcı Ifadeler

FETÖ/PDY davaları tanıkların ifadelerine göre örgüt üyelerinin sohbet evinde Fetullah Gülen'in atletinin kokusunu içlerine çektikleri, örgütü terk etmek isteyenlerinin ailelerinin ise aranıp "Kızınız kötü yola düştü. İçinde şeytan var" denildiği ortaya çıktı. Kocaeli Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Kocaeli'de bulunan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi. FETÖ davaları ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Paça, çarpıcı tanık ifadelerini de kamuoyu ile paylaştı. Paça, ifadelerde ilginç ayrıntıların göze çarptığını belirtti. Paça'nın verdiği bilgiye göre savunmasında bir tanık, "Bu terör örgütünde kara para diye bir tabir var. Örgüt üyeleri eğer devlet personeli ise mesaileri ile ilgili devlet bütçesinden yaptıkları harcamalar ile eş değer meblağı örgüte hibe ediyorlar. Buna da örgüt içinde kara para şeklinde bir kullanıyorlar" dedi. Başka bir tanığın ise verdiği ifadede himmet adı altında kesilen paralara dikkat çekildi. Gülen'in 17/25 Aralık sonrasında örgüt üyelerine mesaj gönderdiği dikkat çekilen bir diğer tanık ifadesinde ise şu sözlere yer verildi:



"FETÖ üyeleri örgüt için çeşitli bağışlar topluyor. Bu bağışlar himmet adı altında kesiliyor. Bekar olanlar için yüzde 15, evli olup evi olanlar için yüzde 10 ve evli olup kirada oturanlar için yüzde 5 bağış alıyor." Yine başka bir tanık ise telefonlarda panik butonu olduğunu, acil durumlarda butona basıldığı takdirde telefondaki her şeyin silindiğini belirtti. Aynı şahıs verdiği ifadede, Fetullah Gülen'in 17/25 Aralık darbe girişimi sonrasında ByLock programı vasıtası ile örgüt üyelerine gönderdiği mesajda, 'Allah bu milletin ordusuna çok büyük bir fetih daha nasip edecek. Onu da şanlı Türk ordusunun subayları gerçekleştirecek" dediğini belirtti.



GÜLEN'İN ATLETİ



Tanıklardan biri ise verdiği ifadede 17/25 Aralık sonrasında gerçekleştirilen operasyonlar ile tutuklanan kişilerin ailelerine 1'er ABD doları gönderildiğini ve bu 1 doların sembolik olarak "desteğimiz sizinle" mesajı verdiğini söyledi. İlahiyat fakültesinde öğrencilik zamanında maddi durumu yetersiz olduğu için bu örgütün evlerinde kaldığını belirten başka bir tanık ise ifadesinde, "Okul bitince memleketime geri dönmek istedim. Fakat örgüt üyeleri buna izin vermediler. Ailemi aramamı söyleyip, burada iş bulduğumu söylememi istediler. Ardından ailemi arayıp bir iş bulduğumu ve gelemeyeceğimi söyledim. Ertesi yaz yine örgütü terk etmek istediğimde bu kez örgüt üyelerinden biri ailemi arayarak 'Kızınız kötü yola düştü. İçinde şeytan var' demiş" dedi. Yine başka bir tanığın ise sohbete gittikleri evde bulundukları odaya bir atlet getirildiğini, sıra ile herkesin bu atletin kokusunu içine çektiğini, atletin ise Fetullah Gülen'e ait olduğunu anlattığı belirtildi.



RENKLENMEK TABİRİ



Ayrıca yapı içerisinde yer alan "renklenmek" teriminin kendini şaklamak için alkol almak, askerlerinin eşlerinin başını açması ya da polislerin silahlarına üç hilal yapıştırarak kendini ülkücü gibi göstermesi anlamına geldiğini belirten bir başka tanık, bunlara karşı geldiğinde sözde sorumlu ağabeyin kendisine "Bizim fıkıh imanımız Fethullah Gülen'dir. O ne diyorsa doğru olandır. Dini falan bırak" dediğini anlattı.



"578 PERSONEL ÇALIŞIYOR"



Paça yaptığı açıklamada, "İlimizde şuana kadar açılan FETÖ davası sayısı 842'dir. Bu davalardan 198'i karara bağlanmış olup, 644 tanesi devam etmektedir. Duruşmalarımız 2, 4 ve 5'inci Ağır Ceza Mahkemelerinde görülüyor. Duruşmalarımızın 364'ü 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 468'i 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve 10'u da yeni açılan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndedir. Merkez adliyemizde 578 personel çalışmaktadır. Bunlardan 61'i hakim, 37'si savcı, 283'ü zabıt katibi 197'i ise diğer meslek gruplarından olan arkadaşlarımızdır" dedi.



(Mehmet Oğuzhan Altun/İHA)