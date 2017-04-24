Fetö Şüphelisi Yol Kontrolünde Yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, TEM Otoyolu Hamitli Mahallesi mevkisinde yapılan yol kontrolleri sırasında, FETÖ üyesi olma suçundan aranan A.R.K. (30) gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.