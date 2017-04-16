Fetö Şüphelisi Sandık Başında Yakalandı

Trabzon'un Arsin ilçesinde FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi oy kullanmaya geldiği okulda yakalandı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgüte ait kapatılan Alparslan Koleji'nin ortaklarından olduğu kaydedilen E.Ö. ilçenin Atatürk İlkokulu'nda oy kullanacağı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. - TRABZON