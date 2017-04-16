Fetö Şüphelisi Sandık Başında Yakalandı
Trabzon'da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, oy kullanmak için geldiği okulda gözaltına alındı.
Trabzon'da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, oy kullanmak için geldiği okulda gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com
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FETÖ şüphelisi sandık başında yakalandı